Scatta il senso unico nell'ultimo tratto di via Vecchi Pardini che diventerà percorribile solo in direzione del viale Puccini

martedì, 25 maggio 2021, 11:16

Scatta da quest'oggi (25 maggio) il senso unico nell'ultimo tratto di via Vecchi Pardini, a Sant'Anna. Questa modifica alla viabilità è stata introdotta dall'amministrazione comunale per rendere più sicuro il passaggio di ciclisti e pedoni nel segmento di strada che è interessato da una curva pericolosa.

Si tratta di un breve tratto, compreso fra viale Puccini e via Don Sturzo, che d'ora in poi potrà essere percorso soltanto in direzione del viale Puccini. Contestualmente verrà modificato il percorso della Lam in via Don Sturzo, con lo spostamento della fermata dal lato ovest della carreggiata a lato est.