Scomparsa una ragazza di 15 anni

domenica, 30 maggio 2021, 10:46

Scomparsa una ragazza di 15 anni da Pistoia. Questo è il messaggio che in queste ore è stato condiviso su alcuni gruppi Facebook tra i quali quello dell'associazione Luccasenzabarriere.

Come infatti ha spiegato in un post su Facebook, il presidente dell'associazione, Domenico Passalacqua: "Purtroppo abbiamo appreso che nel pomeriggio di ieri (29 maggio), non è più rientrata a casa la figlia della nostra interprete Silvia Agnini. La ragazza si chiama Carolina Borelli e ha 15 anni e vive a Pistoia. Vi chiediamo la massima condivisione per aiutarci a ritrovarla al più presto. Questo è il numero della sua mamma: 3930033733".

Barbara Ghiselli