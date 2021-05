Cronaca



Oltre 100 lettere al sindaco per protestare contro la decisione di revocare il patrocinio al Puccini e la sua Lucca Festival

mercoledì, 5 maggio 2021, 16:59

di aldo grandi

Si sono mobilitati tutti coloro che, il 25 Aprile, erano al campo Balilla e anche chi si domanda perché la giunta Tambellini ha tolto il proprio 'appoggio' al tradizionale evento di Andrea Colombini. Toccante e ricca di significato storico, sociale, affettivo e politico la lettera di David Levi Minzi, ebreo, al primo cittadino: al suo posto spariremmo dalla circolazione

Egregio Sindaco Tambellini,

Ho letto le motivazioni per cui il Comune di Lucca ha revocato il Patrocinio al Puccini e la sua Lucca Festival, incardinate in una determina a firma del dirigente del settore cultura Antonio Marino.

Io sono ebreo e mio padre, nativo di Trieste, a cinque anni si è dovuto nascondere in Francia per sfuggire alle persecuzioni fasciste e naziste; successivamente si è rifugiato a Roma e ha visto la liberazione della città.

Ed è nel suo ricordo che il 25 Aprile ero con mia moglie a Campo Balilla dove abbiamo reso omaggio alla Costituzione Italiana, la più bella del mondo, e cantato l'inno di Goffredo Mameli.

Il 25 Aprile a Lucca c'erano persone famiglie venute da tutte Italia per testimoniare amore, amicizia, libertà e bisogno di ritrovare umanità. Non eravamo e non siamo pericolosi no mask, no vax, ma semplicemente persone che da più di un anno vedono la più bella Carta partorita dai Padri costituzionali stuprata quotidianamente.

Andrea Colombini ha letto alcuni articoli della stessa e poi abbiamo cantato l'inno nazionale.

Vede forse noi abbiamo il difetto di essere consapevoli e di avere dei dubbi, di farci delle domande come dovrebbe essere alla base della scienza.

Da più di un anno medici quali Il Professor Caravelli e Cavanna, entrambi primari, il Dottor Mangiagalli, semplice medico di famiglia e tanti altri curano con successo malati affetti dal nuovo Coronavirus, con medicinali risolutivi quali clorochina, cortisone, ivermectina e vit D, ma sono totalmente ignorati o addirittura censurati. Tantissimi altri rischiano la radiazione solo perchè fanno il loro dovere seguendo il giuramento di Ippocrate. Intanto il Ministro Speranza insieme all'AIFA ricorrono contro il Consiglio di Stato che aveva finalmente ribadito il dritto dovere del medico di curare secondo scienza e coscienza. Sa questo è diventato un paese strano, in cui un Ministro nega la possibilità di curare e i medici devono ricorrere al tribunale per salvare gli anziani. E in questa follia un ministero della salute detta le sue linee guida assassine della "tachipirina e vigile attesa" impedendo l'uso dei farmaci suddetti.

In un anno abbiamo assistito alla distruzione della scuola, della cultura, di gran parte del terziario e soprattutto dei rapporti umani, quelli veri, non quelli virtuali, con il pretesto di combattere una pandemia, mentre non è stata rafforzata la sanità Pubblica.

Siamo arrivati a chiudere i parchi pubblici, a vietare di stare al sole mentre le persone si assiepano nei mezzi pubblici e nei supermercati! Cosa ha di logico tutto questo, cosa ha scientifico.

Io e mia moglie eravamo a Lucca per ribadire la nostra fedeltà alle "leggi" più importanti e sacre del nostro paese, gli articoli della Costituzione, che nessun DPCM o DL, peraltro già giudicati illegittimi da tribunali amministrativi e dal tribunale penale di Reggio Emilia, possono cancellare.

Nelle motivazioni della revoca del patrocinio leggo di dichiarazioni offensive della morale pubblica, di incitamento all'odio e intolleranza di cui si sarebbe reso protagonista Andrea Colombini!!

Antonio Marino ricorda alcuni requisiti presenti nel bando Vivi Lucca 2021 e qui addirittura si fa riferimento a discriminazione politica, religiosa, razziale ed etnica, a contenuti offensivi del pudore e morale pubblica o lesivi dell'immagine della vostra città, come a sotto intendere che il Puccini e la sua Lucca Festival si macchi di queste nefandezze.

Ritengo del tutto prive di fondamento queste motivazioni e offensive del festival e del Maestro Colombini.

E' altresì inaccettabile confondere i ruoli di Colombini organizzatore di un Festival conosciuto in tutto il mondo e di Andrea Colombini cittadino, che ha sacrosanto diritto di esprimere le proprie idee.

Andrea Colombini è un uomo innamorato della sua meravigliosa città, della Toscana e di tutto il nostro paese, un uomo che ha portato solidarietà alle categorie più colpite in questo anno da insensate chiusure, una persona di una profondissima umanità: il 25 aprile il gesto di una bambina in braccio al babbo che gli ha voluto regalare un fiore rimarrà sempre nella mia mente a testimonianza di chi è Andrea Colombini.