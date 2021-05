Cronaca



Partita da Lucca la raccolta fondi per il bambino sopravvissuto all'incidente della funivia

venerdì, 28 maggio 2021, 13:00

Ha già sforato 45mila euro in poche ore, e ora mira a raggiungere 70 mila euro, la raccolta fondi per Eitan Biran, il bambino di 5 anni sopravvissuto al tragico incidente avvenuto domenica scorsa alla funivia Stresa-Mottarone e che ha lasciato tutta Italia con il fiato sospeso.

La raccolta è stata organizzata da Eppela la piattaforma di crowdfunding con sede a Lucca che da oltre dieci anni condivide e finanzia progetti creativi e start up ma anche campagne a scopo umanitario, con il prezioso contributo delle Comunità Ebraiche Italiane: la vicenda del piccolo, residente a Pavia ma di origini israeliane, ha infatti mobilitato le più grandi comunità del nostro Paese che si sono unite per garantire un fondo di sostegno al bambino rimasto senza genitori.

Il bambino, arrivato domenica scorsa all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino in condizioni disperate, è finalmente fuori pericolo e riesce ora a respirare da solo. Una tragedia, quella avvenuta a pochi metri dal lago Maggiore, che ha tolto la vita a ben 14 persone: nell'impatto hanno perso la vita anche i giovani genitori del piccolo Eitan, il fratellino e i nonni, arrivati pochi giorni prima dall'Israele per una breve vacanza.

"Eppela, nell'ambito del suo impegno per ospitare sulla piattaforma e promuovere raccolte fondi di progetti di grande valore umanitario e civico – spiega l'amministratore delegato della piattaforma, Nicola Lencioni - ospiterà l'iniziativa 'Aiutiamo il piccolo Eitan' che sarà gestita con la modalità 'Raccogli tutto' cioè quella modalità di raccolta che la Piattaforma Eppela riserva ai soli progetti ad elevato impatto umanitario, secondo la quale il progettista riceve la somma raccolta indipendentemente dal traguardo fissato. Per questo tipo di campagne Eppela rinuncia ad ogni percentuale: il nostro solo scopo è quello di garantire un fondo di supporto per il bambino che ha perso i genitori e i nonni nell'incidente. Un lavoro di squadra che ad oggi ci ha portato tante soddisfazioni: il grande cuore degli italiani ci ha fatto raccogliere ad ora oltre 45mila euro, contando oltre 900 sostenitori".

Non fermiamoci ora, per donare clicca qui: https://www.eppela.com/it/projects/30573-aiutiamo-il-piccolo-eitan