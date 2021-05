Cronaca



Perde il controllo della moto e si schianta contro il muro, grave 19enne

lunedì, 3 maggio 2021, 19:45

di gabriele muratori

Un brutto incidente stradale è accaduto alla fine mattinata di oggi, poco prima delle 13.30, sulla via per Camaiore, dove un 19enne viareggino che procedeva verso Lucca con la sua moto, è uscito fuori strada per poi schiantarsi contro il muro di contenimento del poggio del torrente Freddana.

Il ragazzo avrebbe probabilmente perso il controllo della sua moto da cross, finendo quindi rovinosamente sul muro a bordo strada. Contattati i soccorsi dai passanti. E' intervenuta subito l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca.

I sanitari hanno subito soccorso e medicato il ragazzo, il quale ha riportato un complesso politrauma con diverse fratture in varie parti del corpo. In un primo momento era stato allertato l'elicottero Pegaso per il trasporto a Cisanello, ma visto lo stato di coscienza del ferito, si è subito optato per il trasferimento all'ospedale San Luca di Lucca. Il giovane è al momento sotto osservazione, in gravi condizioni, ma cosciente.