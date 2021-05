Cronaca



Permessi e sosta in centro storico: ecco le novità

venerdì, 21 maggio 2021, 14:12

di chiara grassini

Presentate le novità sul rinnovo permessi e sosta nel centro storico: l'obiettivo è riorganizzare completamente la mobilità.



Lo ha dichiarato l'assessore Gabriele Bove che ha illustrato le modifiche del piano attuativo approvato a febbraio 2021 e modificato. "E' composto da due allegati: il piano stesso e la parte disciplinare - ha affermato - Abbiamo voluto fare un testo unico che prevede l'accesso e la gestione della sosta nel centro". Bove ha spiegato che ci sono nuovi varchi di cui uno recente. Si tratta di quello in via Vittorio Emanuele - angolo con piazza della Magione- e l'altro in via del Molinetto diventata Ztl B dove verranno tolti i dissuasori. Un varco telematico anche in piazzale Verdi, angolo via San Paolino per non parlare di porta Santa Maria, presto zona pedonale. L'istallazione dei varchi avverrà a distanza di tempo, non tutti insieme.



L'assessore Bove ha inoltre specificato che via Elisa diventerà a senso unico e che sarà rimosso il semaforo fuori porta e realizzata la rotatoria di porta San Iacopo. "L'istallzione del varco, che attualmente si trova in via del Fosso, si posticiperà in via Santa Chiara - ha dichiarato -. Con questo piano andiamo a stringere l'accesso in alcune zone pedonali come via Fillungo, via Roma, via Buia, piazza Napoleone e piazza San Michele".

Quali sono le novità dunque' In primo luogo l'introduzione Rfid, poi il cambio di tutti i permessi. Sempre Bove fa sapere che "con questo strumento si potrà avere un censimento costante e diretto di ciò che accade in città".

"I nuovi permessi sono colorati a seconda della categoria - ha detto il presidente Metro srl Christian Bigotti -. Gli abbonamenti verranno fatti al parcheggio Palatucci mentre il rilascio dei permessi in via delle città Gemelle".

E' in via di sviluppo un sofware che permette di gestire l'applicazione dei parcheggi e della sosta. Rispetto alle già esistenti, quest'ultima non ha un costo ma è gratuita. All'interno della app saranno integrati dati di tutte le altre in tempo reale. "Con l'antenna Rfid ci sono più controlli sia in ingresso che in uscita - ha affermato il direttore Mauro Natali - Non si registra il singolo utente ma la categoria".

Tra le novità, l'attivazione di un servizio di prenotazione, overo uno sportello rivolto alle categorie più deboli. Basta prenotare online, recarsi sul posto e accedere direttamente allo sportello senza dover attendere in fila.