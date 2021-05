Cronaca



Primo trimestre 2021: intensa attività del nucleo di sicurezza urbana della polizia municipale

mercoledì, 5 maggio 2021, 20:56

Controllate le generalità di 80 persone, riscontrate 36 violazioni dei decreti Covid e chiuso provvisoriamente un negozio, un artista di strada sanzionato per non aver rispettato il regolamento, un caso di non rispetto per il Dacu (Daspo urbano). 31 gli accertamenti di accattonaggio molesto e una persona sanzionata per aver orinato in luogo pubblico.

Contestato lo spaccio stupefacenti per una persona e segnalati due consumatori trovati in possesso di quantità per uso personale. Fermati e multati inoltre quattro parcheggiatori abusivi, due le sanzioni per vendita ambulante senza autorizzazione o in zona vietata. Due le sanzioni per violazioni sul trasporto internazionale di merci.

Questi i numeri del primo trimestre 2021 di attività del Nucleo di sicurezza urbana della Polizia Municipale di Lucca. Gli agenti, oltre a svolgere attività di polizia giudiziaria su delega della Procura della Repubblica, effettuano con continuità il controllo di zone dove si registrano episodi di accattonaggio molesto, attività abusive o illegali nel centro storico, e nei quartieri della prima periferia, ma anche i mercati settimanali e in particolare quelli di piazzale Don Baroni e di Ponte a Moriano come nei parchi pubblici, le Mura e particolarmente quelli di via Matteotti e via De Gasperi.

Nell'ambito di queste attività si è segnalata per la particolare importanza l'operazione di polizia giudiziaria del 26 marzo in collaborazione con le altre Forze dell'ordine scaturita dopo lunghe indagini a seguito di molteplici segnalazioni di cittadini. In tale occasione il personale del Nucleo di sicurezza urbana, sotto il coordinamento del comandate Maurizio Prina e dagli ufficiali Daniele Zucconi e Elio Cappellini, assieme agli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare in carcere e sei obblighi di firma. Sequestrate sostanze stupefacenti (marijuana, hashish e cocaina) più 1500 euro in contanti per un totale di 11 notizie di reato.