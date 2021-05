Cronaca



Ricettazione di una bicicletta rubata a una donna, scovati e denunciati dai carabinieri

mercoledì, 19 maggio 2021, 08:35

Prosegue l’azione dei carabinieri della compagnia di Lucca quotidianamente impegnata nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I carabinieri della stazione di Lucca , a conclusione indagini, hanno denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca, per il reato di ricettazione in concorso, G.E. 45 anni, residente a Lucca, pregiudicato e B.A. 26 anni, maghrebino, abitante a Capannori, incensurato.

I fatti risalgano all’inizio di quest'anno, in merito ad un furto di una bicicletta da donna, avvenuto in via Paganini a Lucca. I carabinieri nel corso delle indagini, hanno individuato la bicicletta rubata che aveva il giovane maghrebino, risalendo, successivamente al 45 enne che gliel'aveva venduta.

Nel corso delle perquisizioni è stata trovata anche un’altra bicicletta da donna, in buono stato, di dubbia provenienza, per la quale sono in corso accertamenti.

Il valore delle due biciclette recuperate è di circa 500 euro.