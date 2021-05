Cronaca



Sabato 15 maggio alle ore 9 un webinar dal titolo: “Pandemia ombra: la violenza domestica in era Covid 19”

giovedì, 13 maggio 2021, 08:06

Importante evento organizzato dalla Commissione Pari opportunità dell’Ordine dei Medici di Lucca in collaborazione col Soroptimist International Club di Lucca. Un webinar su una tematica oggetto di grande discussione in questo momento “Pandemia ombra:la violenza domestica in era Covid 19”.

Modereranno l’incontro la dottoressa Luisa Mazzotta, responsabile della Commissione Pari opportunità dell’Ordine, e la dottoressa Mojgan Azadegan , responsabile del Codice Rosa dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Dopo i saluti del presidente dell’Ordine dei Medici, dottor Umberto Quiriconi, della presidente del Soropimist Francesca Molteni e di Lina Iervasi, Dirigente della Polizia Anticrimine della Questura di Lucca, si passerà ad affrontare nel dettaglio la tematica. Tra i relatori il professor Angelo Gemignani, ordinario di psicobiologia all’Università di Pisa che discuterà su “”Stress da Covid e risposte violente”. La dottoressa Liliana Lorettu, direttrice della clinica psichiatrica dell’Università di Sassari affronterà invece il tema “Vittima e carnefice : la bella è la bestia”. Seguirà la riflessione della dottoressa Liliana dell’Osso, direttrice della clinica psichiatrica dell’Università di Pisa, su “Vittima e carnefice : la bella e la bestia”. Chiuderà i lavori la dottoressa Piera Banti, responsabile del Codice Rosa di Lucca, che proporrà una riflessione su “Violenza di genere durante la Pandemia da Sars-Cov 2 . Esperienza lucchese”. Al termine sarà possibile fare domande. Per medici e odontoiatri ci saranno i crediti ECM. Per chi fosse interessato a partecipare può farlo collegandosi al link https://zoom.us/webinar/register/WN_vhNUTPq_Rd2XvafOFT75rQscegliendo l’opzione “altro”.

Il programma dell’evento è consultabile sul sito dell’Ordine dei Medici di Lucca www.ordmedlu.it.