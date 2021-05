Scomparso Alfredo Vannini, ex presidente dell'Aeroclub Lucca

Altri articoli in Cronaca

sabato, 15 maggio 2021, 19:18

Una folla colorata, naturalmente rispettosa dei distanziamenti e delle altre prescrizioni per l’emergenza Covid, ha inaugurato stasera, in Piazza Grande, la prima panchina arcobaleno della Città: una cerimonia che si è svolta in occasione della giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia

sabato, 15 maggio 2021, 18:50

Claudio Lenci (48 anni) non ce l'ha fatta, è volato in cielo alle 5 di ieri mattina. Dal 27 aprile era ricoverato in terapia intensiva del San Luca dopo essere risultato positivo al Covid-19 che aveva contratto il fratello Giacomo sul posto di lavoro

sabato, 15 maggio 2021, 18:07

Quarta multa di 400 euro e 5 giorni di chiusura al gestore del bar di via S. Croce per aver 'ospitato' una persona seduta a bere un drink

sabato, 15 maggio 2021, 14:46

È il titolo dell’iniziativa che il comune di Lucca e il movimento Kethane rom e sinti per l’Italia organizza per domani, alle ore 18,30, in occasione del ricordo di questo importante avvenimento

sabato, 15 maggio 2021, 14:06

Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo, impiegato di banca, era titolare di una licenza per tiro al volo ed era in possesso di diverse armi da fuoco e da taglio, tutte regolarmente detenute

sabato, 15 maggio 2021, 14:01

Il commerciante che deteneva tali armi è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di vendita ambulante di armi, detenzione e porto abusivo di armi, nonché per violazioni del TULPS in materia di detenzione di armi