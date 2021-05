Cronaca



Se questa è Lucca... Sacchi infetti di Covid abbandonati in strada a due passi da un asilo e una scuola

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:05

La giunta Tambellini piazza panchine e colori arcobaleno, ma si dimentica le cose essenziali come la pulizia e il decoro: così questa mattina si presentava Via del Seminario angolo via di Piaggia con i sacchi Covid aperti e sparsi ovunque.

Poi altre immagini scattate ad aprile e a marzo a dimostrazione che si tratta di una costante all'interno del centro storico. E allora hi si preoccupa di piazzare una panchina rossa sì, ma di vergogna o nera sì, ma di rabbia contro questo schifo?

Nella zona via di Piaggia via del Seminario - ci scrive una residente - da mesi si verificano episodi del genere con circa cinque cassonetti e un'isola ecologica nel giro di pochissimi metri. Stamattina addirittura con sacchi infetti di covid 19 a addirittura a due passi da una scuola elementare, da un asilo e da un'attività di bed and breakfast!!! Abbiamo avvisato varie volte Sistema Ambiente e vigili, ma a distanza di mesi e mesi la situazione è la medesima. Noi residenti siamo stanchi di questa schifezza. Adesso bisogna capire se i sacchetti vengono lasciati da non residenti (quindi senza autorizzazione ad accedere ai cassonetti) o da residenti che non hanno voglia di fare dieci passi se i cassonetti sono pieni. Possibile che il Comune non riesca a risolvere questo problema? Abbiamo colonie di gabbiani e cornacchie. L'anno scorso in estate non ci si stava dal puzzo dell'immondizia lasciata per la strada.

Commento di Aldo Grandi: avete ragione, ma cosa volete che faccia un'amministrazione comunale il cui sindaco si fa 'tatuare' sul palmo della mano ddl Zan quando, al contrario, dovrebbe scendere in strada a vedere in che condizioni è il centro storico della sua città? Altro che panchine fucsia o arcobaleno. Qui servono camion che raccolgano i rifiuti infetti da Covid19 e l'immondizia.