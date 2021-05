Cronaca



Si getta dalle scale antincendio al Campo di Marte: muore una donna in attesa di essere visitata

martedì, 25 maggio 2021, 13:54

Tragedia questa mattina intorno alle 11.15 alla cittadella della Salute a Campo di Marte. Una donna di 50 anni, in attesa di essere visitata per un controllo oncologico fissato per le 11.45, si è gettata da una scala antincendio di uno dei padiglioni.

E' intervenuta subito l'automedica di Lucca, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Della caduta si sono accorti alcuni operatori Asl che hanno sentito il tonfo. La centrale 118 è stata chiamata da una dipendente dell'azienda sanitaria.

Sul posto, oltre al personale dell'automedica, anche i carabinieri che stanno cercando di capire cosa c'è stato alle originid el gesto.

Fin dai minuti successivi all'episodio è stato momentaneamente interrotto l'accesso dei veicoli all'interno della cittadella della Salute.



In foto le scale da dove si è gettata la donna