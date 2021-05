Cronaca



Si uccide sparandosi un colpo di fucile in casa

mercoledì, 26 maggio 2021, 12:16

di aldo grandi

Ancora un suicidio, questa volta nel morianese. E' il terzo in nemmeno 24 ore. Inutili i soccorsi. La vittima è un uomo di 60 anni che ha lasciato un biglietto di addio ai familiari.

La tragedia è avvenuta in via Santo Stefano di Moriano a Ponte a Moriano. E' stata la moglie a dare l'allarme dopo che, intorno alle 11, ha trovato il corpo del marito. E' stato anche allertato l'elicottero Pegaso, ma la chiamata è stata annullata essendo, ormai, l'uomo deceduto. Sul posto la Misericordia di Borgo a Mozzano. Non si conoscono le ragioni del gesto anche se la vittima sembra soffrisse di una forte depressione a causa di una grave malattia che lo aveva colpito.

Per i rilievi è giunta una pattuglia della sezione volanti della questura.