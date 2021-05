Cronaca



Sulle Mura la staffetta garibaldina per i 160 anni dell’Unità d’Italia

sabato, 29 maggio 2021, 15:20

L’assessore alla cultura e turismo Stefano Ragghianti ha accolto questa mattina, nei pressi del baluardo San Salvatore sulle Mura di Lucca, il maresciallo Carlo Chiariglione in uniforme garibaldina per l’iniziativa “A cavallo per l’Italia” la staffetta partita da Torino il 24 maggio e diretta a Roma dove arriverà il 2 giugno per celebrare il 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Un evento rievocativo dello spirito risorgimentale, organizzato da AssoMilitari lungo la via Francigena percorsa da nord a sud con un grande tricolore issato su un’asta. Lungo il viaggio la staffetta ha consegnato alle amministrazioni e alle autorità incontrate l’allegorica comunicazione della fine dei moti rivoluzionari e contestuale nascita dell’Italia e un’incisione dedicata all’avvenimento. L’assessore, oltre a consegnare un volume ai partecipanti, si è intrattenuto anche con i due protagonisti a quattro zampe della staffetta: la splendida cavalla Anita e il cane Baldo che vanta la specializzazione di soccorritore in aree terremotate.