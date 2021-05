Cronaca



Tragedia a S. Anna: ragazzo si uccide gettandosi dal quinto piano

martedì, 25 maggio 2021, 22:09

di aldo grandi

Una giornata funesta, due persone che, a distanza di qualche ora, si sono tolte la vita nello stesso modo, gettandosi dall'alto e sfracellandosi al suolo. E' accaduto questa mattina poco dopo le 11 all'interno dell'ospedale Campo di Marte dove una donna, in attesa di essere visitata dal medico oncologo, è salita sulle scale antincendio e si è buttata di sotto. E una scena analoga è avvenuta questa sera prima delle 21 in un condominio in via Alcide De Gasperi a S. Anna.

Qui un giovane di 26 anni, D. C., si è lanciato dalla terrazza comune posta al quinto e ultimo piano del palazzo dove viveva con la famiglia. E' stato dato subito l'allarme e sul posto sono arrivate un'ambulanza della Croce Verde di Lucca e l'automedica. Allertato anche l'elicottero Pegaso al Cinquale che avrebbe dovuto caricarlo al campo Henderson a S. Marco per trasportarlo a Pisa, ma il medico ha constatato il decesso per cui il trasferimento in elicottero è stato annullato.

Scene strazianti con i familiari che sono scesi e hanno scoperto il congiunto ormai privo di vita. Sono arrivate anche due pattuglie della sezione Volanti della questura che hanno transennato il giardino condominiale dove la vittima è precipitata. Non si conoscono le ragioni che possono aver spinto il giovane a togliersi la vita anche se sembra fosse in cura per una forte depressione.