Trasparenza, ascolto, servizio e segnalare. Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono la polizia di prossimità

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 6 maggio 2021, 12:43

Momenti di caos questa mattina in via Cavour a causa di un incidente che ha visto coinvolti due ragazzi di Viareggio e una coppia di coniugi lucchesi

giovedì, 6 maggio 2021, 07:36

Il professor Carlo Mazzatenta, direttore del servizio dipartimentale dermatologia di Lucca, affronta i rischi e le cure per la pelle alla luce del Covid e dell'imminente arrivo del caldo. VIDEO

mercoledì, 5 maggio 2021, 20:56

Controllate le generalità di 80 persone, riscontrate 36 violazioni dei decreti Covid e chiuso provvisoriamente un negozio, un artista di strada sanzionato per non aver rispettato il regolamento, un caso di non rispetto per il Dacu (Daspo urbano).

mercoledì, 5 maggio 2021, 16:59

Si sono mobilitati tutti coloro che, il 25 Aprile, erano al campo Balilla e anche chi si domanda perché la giunta Tambellini ha tolto il proprio 'appoggio' al tradizionale evento di Andrea Colombini. Toccante e ricca di significato storico, sociale, affettivo e politico la lettera di David Levi Minzi, ebreo,...

mercoledì, 5 maggio 2021, 16:59

All'annuncio della scomparsa del luogotenente Antonio Maccarone, 70 anni, colpito dal Covid, un suo fratello in Armi, in servizio non più a Lucca, ha voluto inviarci questa testimonianza che pubblichiamo: commovente, ma sincera e reale. Antonio era proprio così. Giovedì alle 14.30 i funerali alla chiesa di Lammari

mercoledì, 5 maggio 2021, 14:25

Oggi è la giornata mondiale dell'igiene delle mani,un'iniziativa promossa dall'organizzazione mondiale della sanità volta a sensibilizzare e a prevenire la trasmissione delle infezioni. Il personale medico e sanitario del San Luca ha aderito all'iniziativa