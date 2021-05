Trova portafogli con dentro 1300 euro in contanti e lo restituisce

Altri articoli in Cronaca

martedì, 18 maggio 2021, 14:17

La dipendenza da Internet, nota anche come Internet Addiction Disorder (IAD), viene definita nel 1995 grazie allo psichiatra Ivan Golberg e fa parte di una nuova forma di dipendenze che consistono nell'uso smodato della tecnologia, nello specifico di Internet, che compromettono fortemente la vita delle persone

lunedì, 17 maggio 2021, 19:51

Prosegue l’azione dei carabinieri di Lucca quotidianamente impegnata nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità

lunedì, 17 maggio 2021, 12:38

Scultura deturpata fuori porta Sant'Anna: il Comune a lavoro per risistemarla. Il sindaco Tambellini: "L'opera appartiene a tutti i lucchesi"

lunedì, 17 maggio 2021, 10:11

Stefano Pierotti, l'autore della scultura, è stato sorpreso a togliere le foglie dall'albero e a scriverci sopra "Oggi è domenica, domani si muore". E ora che faranno il Comune e la Fondazione Carilucca? Ne faranno fare un'altra?

domenica, 16 maggio 2021, 11:20

Incidente stradale questa mattina sulla circonvallazione proprio di fronte al Campo Balilla fortunatamen te senza gravi conseguenze

sabato, 15 maggio 2021, 19:18

Una folla colorata, naturalmente rispettosa dei distanziamenti e delle altre prescrizioni per l’emergenza Covid, ha inaugurato stasera, in Piazza Grande, la prima panchina arcobaleno della Città: una cerimonia che si è svolta in occasione della giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia