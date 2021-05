Cronaca



Trovata morta in casa Gloria Biancalana del Betty Blue

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:58

di aldo grandi

E' stata trovata questa mattina, ormai priva di vita, nella sua casa sopra il locale della sua vita, il Betty Blue in via del Gonfalone, Gloria Biancalana, uno dei personaggi più amati e conosciuti in città. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti e, subito dopo, i tecnici della polizia scientifica per effettuare i rilievi. Non si esclude il suicidio.

"Ho saputo della sua morte questa mattina - dice Alessandro Sbragia - Si chiamava Maria Gloria Biancalana. Che posso dire? Ci conoscevamo da quando eravamo ragazzi, lei cresciuta in via Anfiteatro io in via Fillungo. Ero molto amico di suo fratello Alessandro scomparso qualche anno fa. I suoi acquistarono poi un bar a Carraia e una ventina di anni fa lei aprì il locale in via del Gonfalone. Mi ricordo le tante serate trascorse insieme al suo bar, era un po' 'matta' come me, ma era una persona speciale a cui non si poteva non voler bene. So che ultimamente aveva avuto problemi di salute e una operazione piuttosto difficile, ma aveva conservato la sua gioia di vivere".

"La conoscevo certamente - commenta Giovanni Martini - Nel suo campo e come collega posso soltanto dire che era una professionista che sapeva il suo mestiere. Sono moto dispiaciuto, era giovane. Umanamente una persona buona, che ha sempre cercato di aiutare gli altri e a cui tutti volevano bene. Un forte abbraccio".