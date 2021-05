Cronaca



Va a fuoco appartamento sulla via Pesciatina: intossicati padre e figlio

lunedì, 24 maggio 2021, 19:46

di aldo grandi

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Pesciatina all'altezza del bar-caffè QQ3. Un incendio, infatti, è divampato all'interno dell'appartamento che si trova al piano superiore del locale e in cui vive la famiglia Mencarini. In quel momento, dentro c'erano solo il padre e il figlio i quali hanno cercato di spegnere le fiamme ritardando, però, di chiamare i vigili del fuoco.

E' stato un agente della polizia in borghese, di rientro dal turno di servizio, a notare il fumo uscire dalla casa e a scendere dall'auto e correre a vedere cosa stesse accadendo.

Ben presto si è reso conto che i due congiunti non volevano abbandonare l'abitazione e non avevano ancora chiesto l'intervento del 115. Il poliziotto, quindi, ha chiamato i soccorsi compresa un'ambulanza della Misericordia con tanto di auto medica al seguito. Padre e figlio, nonostante non siano in gravi condizioni e coscienti, sono rimasti lievemente intossicati e trasferiti al pronto soccorso in codice verde.

I vigili del fuoco hanno impiegato pochi minuti a domare le fiamme che, tuttavia, hanno arrecato danni consistenti nelle stanze dell'appartamento che è inagibile. Qualche danno anche al tendone del bar sottostante che, tuttavia, resta aperto.

Sul posto anche una Volante della questura.

Foto Ciprian Gheorghita