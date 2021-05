Cronaca



Vende armi al mercato dell'antiquariato: denunciato commerciante

sabato, 15 maggio 2021, 14:01

Questa mattina, nell’ambito dell’attività di controllo sulle attività produttive, con particolare riferimento a quelle esercitate nell’ambito del Mercato dell’Antiquariato in corso nel centro cittadino, il personale della squadra amministrativa della polizia ha accertato che, presso uno degli stand presenti in Piazza S.Martino, erano esposti numerosi esemplari di oggetti da punta e taglio.



Ad una più attenta verifica gli operatori hanni accertato che si trattava di vere e proprie armi, consistenti in coltelli di vari tipi (tra cui sei coltelli a farfalla ad alta potenzialità offensiva per specifiche caratteristiche), baionette e spade, alcune delle quali occultate all’interno di cosiddetti bastoni animati, oltre a due pistole di foggia antica per la cui detenzione e commercializzazione è necessaria la relativa licenza.



Il commerciante che deteneva tali armi è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di vendita ambulante di armi, detenzione e porto abusivo di armi, nonché per violazioni del TULPS in materia di detenzione di armi.



Le armi sono state sottoposte a sequestro.