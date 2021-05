Cronaca



VEOSPSS, donati materiali sanitari in lucchesia

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:55

di emanuele pellicci

Continua l'attività del Servizio Assistenza Civile del VEOSPSS in provincia di Lucca. Donati test rapidi antigenici per il Covid-19, coperte e mascherine.

Il Servizio di Assistenza Civile S.A.C. dell'Ordine Templare VEOSPSS ha donato alla Misericordia di Altopascio una fornitura di test rapidi antigenici per il Covid-19 con mascherine sanitarie e al Comune di Altopascio un quantitativo di mascherine con coperte, queste ultime messe a disposizione della stessa Misericordia. I materiali sono stati consegnati presso la Misericordia di Altopascio per far fronte alle esigenze dei volontari che ogni giorno si spendono personalmente per aiutare il prossimo. Il tutto è avvenuto alla presenza dell'assessore del Comune di Altopascio Ilaria Sorini che ha prontamente coordinato le consegne e in presenza anche dei volontari e referenti della Misericordia di Altopascio che hanno accolto con gratitudine l'iniziativa.

Il supporto dell’Ordine è avvenuto anche a Lucca sempre attraverso il Servizio Assistenza Civile, il quale ha consegnato test antigenici rapidi Covid-19 e maschere di protezione all’Associazione Nazionale Carabinieri (Sezione Lucca). I materiali saranno resi disponibili a tutte le sezioni ANC della provincia di Lucca per sostenere lo sforzo degli operatori che sono quotidianamente impegnati nei servizi al pubblico presso i vari enti territoriali. La consegna è avvenuta in presenza del presidente e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri sez. Lucca, Tenente Ducci e Maresciallo Vetere. La Sezione invia lettera di ringraziamento al VEOSPSS.

Il Coordinatore dipartimentale regionale per la Toscana del S.A.C. Sig.Emanuele Pellicci ha portato durante i vari incontri, insieme ai materiali sanitari, un messaggio di vicinanza e sostegno da parte di tutto l'Ordine del VEOSPSS.

Il VEOSPSS promuove la tutela e la preservazione del genere umano con azioni di salvaguardia in tutto il mondo. L'Ordine Templare, grazie all'Organizzazione interna di volontariato S.A.C. - Servizio Assistenza Civile - , fornisce assistenza immediata alle persone bisognose e supporto concreto alle strutture pubbliche e private che si dedicano al sostegno e alla sicurezza della popolazione.

Sito ufficiale: www.veospss.it