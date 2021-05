Cronaca



Via del Campaccio torna strada vicinale, vittoria del buonsenso e della tradizione

sabato, 15 maggio 2021, 09:50

di Anna Cortopassi

Ho letto con grande piacere la notizia che Via del Campaccio a Pozzuolo torna ad essere strada vicinale, cioè di nuovo percorribile per tutti a piedi e in bicicletta senza trovare sbarramenti o qualcuno che intimi di tornare indietro.

Nell’arco di 40 anni, tanto è il tempo che ho vissuto a Pozzuolo, inevitabilmente tante cose cambiano: i vecchi contadini che abitavano i casolari sparsi scompaiono, le case vengono comprate e ristrutturate per lo più da stranieri in cerca di sole e di pace, e, in nome della privacy, vengono chiuse con sbarre e cancelli le vie e i sentieri che le collegavano. Questo è stato il destino di molti sentieri grandi e piccoli che un tempo permettevano non solo di andare da una villa a un’altra o da un casolare a un altro, ma collegavano il paese con quelli vicini. Da Pozzuolo era possibile raggiungere Massa Pisana e perfino San Cerbone, passando per una strada molto bella fra oliveti e selve, oppure si poteva andare a Gattaiola e anche a Meati passando per la Via del Campaccio, da tempo chiusa per un permesso inspiegabile dato dal Comune ai proprietari di una casa sul suo tragitto.

E’ difficile capire come accadano queste cose, come si concedano permessi che stravolgono la logistica di un ambiente naturalmente bello e fruito non solo dagli abitanti ma più ancora, da tante persone che lo scoprono con piacere per la sua vicinanza alla città o altre che tornano a frequentarlo ripercorrendo sentieri noti e ricordi. Suppongo che possa avvenire per faciloneria, superficialità e mancati controlli da parte di chi dovrebbe essere vigile sulla salvaguardia dell’ambiante e la sua conservazione. Da un lato ci viene detto che non è permesso fare alcun cambiamento esterno ad un’abitazione se non dopo l’approvazione di estenuanti pratiche, dall’altro sembra sia possibile da parte di un privato ottenere la privatizzazione di una strada che è stata da sempre patrimonio di tutti.

Per questi motivi la notizia della revoca di questo permesso, il ritorno alla vecchia classificazione di Via del Campaccio come strada vicinale mi rende felice, come credo renda felici tutti coloro che amano questi nostri colli e che per anni hanno percorso questa via panoramica ammirando l’aprirsi della valle verso la città con le sue mura e torri, lo sfondo delle colline segnate dai paesi e borghi in una lunga catena fino a Montecatini e oltre e , più in alto, le cime degli Appennini.

L’auspicio è che il Comune provveda a far rispettare concretamente e in modo sollecito il provvedimento facendo rimuovere gli ostacoli che impediscono il passaggio.