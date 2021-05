Cronaca



Viale San Concordio: individuata la ditta per la sostituzione di alcuni tratti della copertura del canale Benassai, in settimana prossima incontro con i commercianti della zona

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:11

L'amministrazione comunale è impegnata per portare a termine le verifiche sulla stabilità delle coperture del canale Benassai, il fosso coperto che corre sotto la pista ciclabile di viale San Concordio, ed è contemporaneamente concentrata sulla progettazione dell'intervento di sostituzione di alcuni tratti ammalorati della copertura individuati attraverso le indagini approfondite condotte dopo il cedimento di alcuni giorni fa.

L'ufficio lavori pubblici ha già individuato la ditta che eseguirà gli interventi che saranno concentrati nella zona fra la chiesa e l'Arcaplanet e consisteranno nella sostituzione delle vecchie opere con elementi scatolari in cemento armato prefabbricati, realizzati secondo le caratteristiche necessarie. Questi elementi non sono immediatamente disponibili ma saranno messi in produzione dall'azienda scelta e saranno pronti in tre settimane. Nel frattempo gli uffici hanno concluso le indagini geologiche e nei prossimi giorni saranno mappati tramite georadar tutti i sottoservizi presenti.

La prossima settimana l'amministrazione Comunale avrà quindi maggiori elementi per definire l'entità degli interventi e poter programmare in modo più dettagliato il calendario dei lavori. Al fine di ridurre i disagi l'amministrazione già ha fissato, sempre per la settimana prossima un incontro con i commercianti della zona.