Villa Basilica: 400 mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza della strada Boveglio-Pizzorne

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 13 maggio 2021, 18:31

Questo il monito dei lavoratori e disoccupati di Lucca e provincia, che in una nota mandano un messaggio forte e chiaro: aprire definitivamente e intervenire radicalmente sulle condizioni economiche, sociali e sanitarie, in modo da non essere ancora costretti a chiusure o rischi

giovedì, 13 maggio 2021, 16:35

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Lucca da tempo cerca di porre all'attenzione delle amministrazioni l’importanza dei processi di qualità per la programmazione e gestione delle trasformazioni della città

giovedì, 13 maggio 2021, 14:14

Tariffa puntuale: al via il censimento delle attrezzature che Sistema Ambiente ha fornito in comodato d'uso alle utenze domestiche e non domestiche del comune di Lucca, escluso il centro storico

giovedì, 13 maggio 2021, 13:20

Il sindaco Alessandro Tambellini: “Ulteriore tassello di un intervento complessivo di rigenerazione attraverso cui un intero quartiere ha cambiato volto”

giovedì, 13 maggio 2021, 13:16

No ai test rally abusivi. È netta la presa di posizione dell'Automobile Club di Lucca che, attraverso le parole del presidente Luca Gelli, accende un riflettore sulle prove non autorizzate che periodicamente vengono organizzate sulle strade della provincia di Lucca

giovedì, 13 maggio 2021, 12:59

Allucinante: il ristorante da Tito di Mohamed El Hawi a Novoli è stato chiuso definitivamente con una pec inviata dalla prefettura di Firenze per ripetuta inosservanza dei dpcm anti Covid