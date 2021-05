Cronaca



Villa Basilica: il bilancio 2020 chiude con un avanzo di oltre 700 mila euro

sabato, 29 maggio 2021, 13:26

Bilancio consuntivo 2020 più che positivo per il comune di Villa Basilica. La maggioranza consiliare, riunita oggi (29 maggio), ha approvato l'atto, che restituisce una fotografia solida: ammontano, infatti, a oltre 700 mila euro gli utili della gestione dell'ultimo anno.

Un avanzo importante per l'amministrazione Anelli, che conferma l'ottimo stato di salute patrimoniale e finanziaria delle casse comunali. "Questo avanzo di amministrazione dimostra quanto il Comune di Villa Basilica sia virtuoso – afferma il sindaco Elisa Anelli -. Anche un piccolo comune come il nostro può gestire in maniera oculata le risorse a disposizione, sfruttandole al meglio per le opere indispensabili per migliorare la vita dei cittadini, senza sprechi. Questo risultato, in un anno come il 2020, profondamente segnato dal Covid, rappresenta davvero un traguardo importante".

Oltre 500 mila euro saranno accantonati in vari fondi di riserva o fondi rischi e contenziosi, previsti per legge; quasi 130 mila euro sono vincolati per espressa normativa e oltre 25 mila euro saranno destinati ad investimenti.

La quota restante, circa 100 mila euro, invece, è da subito nella libera disponibilità dell'amministrazione, che la destinerà alla realizzazione di opere per la crescita territorio: tale quota va ad aggiungersi ai quasi 2 milioni di euro che il Comune di Villa Basilica ha già ottenuto negli ultimi mesi per procedere con gli interventi sulla strada di Boveglio-Pizzorne, sulla Villa Basilica-Capornano e sulla Villa Basilica-Petrognano.

Sempre in consiglio comunale è stata inoltre approvata la variazione al piano triennale 2021-2023 per le opere pubbliche.