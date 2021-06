Cronaca



Alla casa di cura 'Barbantini' una task-force per la campagna vaccinale

venerdì, 25 giugno 2021, 11:43

È operativa presso la Casa di cura Barbantini di Lucca una task force di operatori di Korian Italia che sarà impegnata nella campagna vaccinale delle aziende attraverso la piattaforma UniSalute. Il personale Korian composto da medici, infermieri, OSS e personale amministrativo assicurerà un rapido, efficace e sicuro iter di vaccinazione.

Il coinvolgimento di Casa di cura Barbantini rientra nella campagna che vede interessate molte strutture sanitarie Korian in Italia come sedi per la vaccinazione dei lavoratori delle aziende. L’obiettivo è porsi al fianco del sistema sanitario nazionale per offrire un decisivo contributo alla velocizzazione e al raggiungimento della massima capillarità nella somministrazione dei vaccini anti-Covid alla popolazione italiana.

“Siamo felici di offrire il nostro contributo alla campagna vaccinale, attraverso la messa a disposizione di Casa di cura Barbantini e delle altre nostre sedi e del nostro personale sanitario altamente qualificato”, dichiara Federico Guidoni, CEO Gruppo Korian Italia.

“Questa operazione – continua Guidoni - ha per noi un significato ancora più importante: il settore sanitario è stato profondamente impattato dalla pandemia e abbiamo trascorso oltre un anno in prima linea per proteggere i nostri ospiti delle RSA e i pazienti dei nostri centri polispecialistici dalla furia del virus, mettendo a disposizione sin da subito ogni possibile strumento di difesa in possesso. I nostri assistiti e i nostri operatori sono stati fra i primi in Italia a vaccinarsi e questo ha reso possibile un graduale ritorno alla normalità nella vita delle nostre strutture. Oggi, ancora più di prima, abbiamo compreso quanto sia importante fare rete con realtà pubbliche e private con il comune obiettivo di rendere i servizi alla salute accessibili al maggior numero di persone possibile. L’Italia del futuro avrà nella tutela della salute pubblica un asset di sviluppo socioeconomico prioritario e noi di Korian siamo pronti a offrire il nostro contributo, potendo contare su un capitale umano d’eccellenza e su una vocazione all’innovazione nella cura della persona che sta guidando tutti i nostri progetti per i prossimi anni”.