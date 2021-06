Cronaca



Anche l’Arma di Lucca celebra il 207° anniversario della nascita

sabato, 5 giugno 2021, 12:35

A Lucca, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 207° annuale di Fondazione con una breve cerimonia. Nella mattinata, una contenuta rappresentanza dell’Arma - il Comandante Provinciale dei Carabinieri, un picchetto e due militari in grande uniforme storica - ha accompagnato il Prefetto di Lucca, Dott. Francesco Esposito, nella deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti presente all’ingresso della Caserma del Cortile degli Svizzeri. È stato un momento di raccoglimento intenso e significativo, svolto nel rispetto delle misure in atto per il contenimento dell'epidemia Covid-19, durante il quale il pensiero dei carabinieri di Lucca è andato anche ai colleghi deceduti nell’ultimo anno che hanno prestato servizio in provincia.



– App. Sc. Q.S. Antonello Testagrossa, in servizio al Reparto per la Biodiversità di Lucca, deceduto il 26 giugno 2020;

– App. Sc. Q.S. Gerardo Cuturri, in servizio alla Sezione Radiomobile di Viareggio, deceduto il 25 luglio 2020;

– Mar. Magg. cong. Rolando De Carolis, già Comandante della Stazione di Massarosa, deceduto il 17 novembre 2020;

– Brig. Ca. cong. Giuseppe Liberati, già in servizio presso la Stazione di Gallicano, deceduto il 20 dicembre 2020;

– Lgt. Girolamo Prestigiacomo, già Comandante della Stazione di Camaiore il 17 gennaio 2021;

– Lgt. cong. Antonio Maccarone, già Comandante della Stazione di Lammari, deceduto il 4 maggio 2021.

L’attività dell’Arma lucchese negli ultimi dodici mesi

La ricorrenza è tradizionalmente l’occasione per tracciare un bilancio di quanto fatto negli ultimi 12 mesi. La quotidiana attività repressiva svolta dall’Arma lucchese nella Provincia ha consentito di trarre in arresto 299 persone e denunciarne a piede libero 2.210, procedendo per 9.177 reati, pari all’82% di quelli commessi in tutta la provincia.



I servizi esterni svolti dalle Stazioni Carabinieri e dai Nuclei Radiomobile finalizzati alla prevenzione dei reati in genere sono stati 39.795, mentre gli operatori delle Centrali Operative dei Comandi Compagnia di Lucca, Viareggio e Castelnuovo di Garfagnana hanno gestito 226.247 chiamate al 112 e 8.386 interventi, assolvendo con professionalità il delicato compito di coordinamento delle pattuglie sul territorio.



Particolare attenzione è stata riservata anche agli incontri organizzati nelle scuole dai Comandi territoriali, nell’ambito del progetto “Educazione alla Legalità” definito da tempo tra l’Arma e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Le iniziative hanno visto il coinvolgimento di 430 ragazzi.



Vi sono poi i risultati conseguiti dai Reparti di specialità dell’Arma.



Il Gruppo Carabinieri Forestale, con le sue 7 Stazioni e il Nucleo di Polizia Forestale, Ambientale e Agroalimentare, ha svolto 3.901 controlli tesi alla tutela dell’ambiente, rilevando 481 illeciti amministrativi e perseguendo 123 reati, con altrettante persone denunciate a piede libero.



Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lucca ha controllato:



• 95 aziende in materia di impiego, individuando 40 lavoratori in nero e 23 lavoratori irregolari;

• 3 attività in materia di “caporalato” con 7 persone deferite in stato di libertà;

• 35 imprese in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, con 29 persone denunciate a piede libero.



I militari, inoltre, hanno riscontrato l’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di 22 persone, deferite a piede libero.



Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità ha effettuato 593 ispezioni nei diversi settori di competenza, rilevando 218 violazioni amministrative, 13 violazioni penali, deferendo in stato di libertà 7 persone e procedendo alla chiusura di 47 strutture.



Il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale ha effettuato 26 controlli, deferendo in stato di libertà 3 persone e recuperando:



• 55 beni di natura archivistica;

• 95 beni artistici contraffatti il cui valore, qualora immessi sul mercato come autentici, viene stimato in centoventimila euro.

Il Reparto per la Biodiversità dei Carabinieri di Lucca:



• ha avviato il Progetto Nazionale di Educazione Ambientale, denominato “Un albero per il futuro: crea un bosco diffuso con i Carabinieri Forestali”, con 19 incontri nelle scuole del territorio, il coinvolgimento di circa 800 ragazzi e la consegna di 1000 piantine da mettere a dimora;

• ha organizzato la Festa dei Parchi 2021, che ha visto la celebrazione della giornata internazionale della biodiversità, con la partecipazione di circa 150 cittadini;

• ha consegnato doni a bambini degenti nei reparti di pediatria degli ospedali locali, nonché ai ragazzi di una casa-famiglia in Garfagnana, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Befana della Biodiversità”, con il coinvolgimento di 28 minori e 5 adulti.

Di particolare rilievo è stato anche l’impegno profuso dalle sezioni lucchesi dell’Associazione Nazionale Carabinieri, le quali hanno effettuato un servizio di verifica del rispetto della normativa sul Covid-19 presso il palazzo della Prefettura e presso l’Hub vaccinale del Terminetto di Viareggio, nonché svolto servizio di distribuzione vitto e DPI in favore della popolazione dei Comuni di Capannori e Seravezza.

Tra le principali attività dell’ultimo anno figurano:

• l’arresto, il 13 settembre 2020, da parte del personale della Stazione Carabinieri di Lido di Camaiore, di un 55enne resosi responsabile della cessione di un quantitativo di droga che, il precedente 2 agosto, aveva provocato il decesso di un giovane torinese e gravi lesioni al padre di quest’ultimo;

• la sottoposizione alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di Biella nei confronti di un 23enne individuato - da personale della Stazione Carabinieri di Marina di Pietrasanta - quale responsabile di una violenza sessuale ai danni di una minorenne, conosciuta poco prima in un locale della zona;

• l’esecuzione, l’8 ottobre 2020, da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Marina di Pietrasanta, di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Lucca nei confronti di 5 persone, responsabili, tra giugno 2017 e giugno 2020 in vari comuni della Versilia e della piana di Lucca, di svariate cessioni, anche a minori, di sostanza stupefacente;

• l’operazione “JACKPOTTING”, condotta da personale del Nucleo Investigativo di Lucca, il quale, il 15 ottobre 2020, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 3 persone rintracciate subito dopo aver tentato di asportare il denaro contenuto all’interno di un bancomat tramite la manomissione dello stesso e il collegamento di un dispositivo elettronico capace di comandare l’erogazione del denaro contenuto; le indagini hanno consentito di attribuire alla banda ulteriori 5 furti, tentati o commessi nel nord Italia;

• l’arresto in flagranza di reato, il 9 gennaio 2021, da parte del personale della Stazione Carabinieri di Massarosa, di 2 soggetti resisi responsabili di una rapina ai danni di un passante; le successive indagini consentivano di eseguire, il 20 gennaio successivo, una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un terzo soggetto, nonché di attribuire, a due dei tre soggetti, un’ulteriore rapina commessa a Camaiore ai danni di un extracomunitario;

• l’esecuzione, il 19 gennaio 2021, da parte del personale del NORM della Compagnia di Viareggio, di un’ordinanza applicativa di misure coercitive nei confronti di 7 persone, responsabili, a vario titolo, di numerose cessioni di stupefacente (cocaina e hashish) sul territorio dei Comuni di Viareggio e Massarosa, nonché del reato di riciclaggio; nella circostanza è stata sottoposta a sequestro preventivo un’auto di lusso acquistata in Germania dagli indagati con i proventi dello spaccio;

• l’arresto in flagranza di reato, il 25 gennaio 2021, da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Capannori e della Sezione Operativa della Compagnia di Lucca, di due cittadini italiani, i quali, previa effrazione della porta di ingresso del supermercato Coop di Lamporecchio (PT), avevano poco prima asportato la cassaforte ivi presente; la refurtiva, pari alla somma contante di oltre € 10.000,00, è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto;

• l’arresto, il 10 febbraio 2021, da parte del personale della Stazione Carabinieri di Pietrasanta, di un 29enne trovato in possesso di 45 kg. di marijuana, di 3,5 kg. di hashish e della somma contante di € 2.000,00;

• l’esecuzione, il 18 febbraio 2021, da parte dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Lucca nei confronti di 3 cittadini marocchini, responsabili, nei mesi precedenti, di svariate cessioni di sostanza stupefacente nei pressi di un bar del capoluogo;

• l’arresto, il 25 marzo 2021, da parte del personale del NORM della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, di un 26enne trovato in possesso di 1,090 kg. di marjuana e di 25 gr. di cocaina;

• l’arresto, il 25 marzo 2021, da parte del personale del NORM della Compagnia di Lucca, di 3 giovani studenti trovati - all’interno di un appartamento locato e adibito a luogo per il confezionamento di sostanze stupefacenti - in possesso di 700 gr. di marjuana e di 1.600 €;

• l’arresto, il 15 aprile 2021, da parte del personale della Stazione Carabinieri di Lido di Camaiore, di un 50enne trovato in possesso di 135 gr. di cocaina e di € 38.400 in contanti;

• l’esecuzione, il 5 maggio 2021, da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Capannori e della Sezione Operativa della Compagnia di Lucca, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Prato nei confronti di 4 cittadini italiani, responsabili di una rapina in villa - durante la quale sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco - posta in essere in Prato, in data 11 gennaio 2021;

• l’esecuzione, il 6 maggio 2021, da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Pietrasanta, di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di 3 persone, responsabili, il 12 marzo precedente, di aver commesso, su un treno, una rapina ai danni di un giovane;

• l’arresto, l’11 maggio 2021, da parte del personale della Stazione Carabinieri di Forte dei Marmi, di un 53enne trovato in possesso di 2 kg. di hashish;

• l’individuazione, da parte dei militari della Sezione Operativa del NORM di Viareggio, di uno degli autori del furto, commesso il 15 agosto 2020 a Forte dei Marmi, di un orologio “Patek Philippe” mod. 5976/1G del valore di € 400.000, di € 20.000 in contanti e di alcune borse di lusso; il soggetto è stato rintracciato e tratto in arresto il 18 maggio 2021, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.