Andrea Colombini e Filippo Giambastiani in società per gestire il Caffè Tessieri

venerdì, 4 giugno 2021, 15:49

Il Bar Tessieri di Filippo Giambastiani entra ufficialmente in società con il Puccini e la sua Lucca Festival.

A partire dal 1 giugno 2021 il Festival è infatti diventato azionista della storica attività lucchese, con l'obiettivo di creare così una promozione reciproca ed una sinergia produttiva all'interno della città di Lucca. Una unione di forze significativa, in un momento di grave difficoltà globale.

Il nuovo sodalizio rende particolarmente entusiasti sia Filippo Giambastiani che Andrea Colombini (Direttore artistico del Festival): quest'ultimo si lega volentieri ad un pilastro lucchese, contando di promuoverlo anche grazie alla grande popolarità ottenuta come influencer. Un'attività, quest'ultima, che conduce ogni settimana decine di estimatori provenienti da tutta Italia a Lucca, per soggiornare in città, per incontrare di persona Colombini e per assistere ai concerti del Festival nella Basilica di San Giovanni.

Con l'apertura dello spazio all'aperto si prevedono numerosi eventi che il Bar organizzerà nei prossimi mesi, per cercare di rendere sempre più viva la città, mediante un ritorno di immagine e di iniziative che attraggano i turisti.

A partire dal 1 giugno dunque il Bar Tessieri diviene ufficialmente il bar di Giacomo Puccini nella città natale del Maestro e, oltre a questo, partecipa ufficialmente alla campagna crowdfunding lanciata su Gofundme per salvare il Festival. Partita soltanto un giorno fa, ha già raccolto migliaia di euro provenienti da oltre duecento donatori diversi, sintomo del grande affetto e della stima nutrita da parte del pubblico nei confronti della manifestazione.

Per sostenere il Festival è possibile donare liberamente qui: https://www.gofundme.com/f/salviamo-il-puccini-e-la-sua-lucca-festival?qid=197b497efc9db475ff00c75b5ede2ad5