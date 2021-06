Cronaca



Anziana cade in casa: intervengono i vigili per caricarla in ambulanza

giovedì, 3 giugno 2021, 11:15

di gabriele muratori

Un'anziana di 79 anni residente in Pelleria, nel centro storico di Lucca, è stata trovata a terra, nella sua abitazione dai suoi parenti questa mattina.



La signora, cosciente ma dolorante, è inciampata e, in quanto sola in casa e impossibilitata a muoversi, è rimasta riversa sul pavimento. Verso le 10 di stamani, i parenti, tornati a casa e trovata questa situazione, hanno richiesto il soccorso al 112. Arrivata in breve l'ambulanza della Misericordia di Lucca, i sanitari hanno ravvisato grosse difficoltà per trasportarla al piano terra e caricarla in ambulanza viste le scale strette del palazzo e lo stato della donna. È stato quindi richiesto l'invio di due squadre dei vigili del fuoco che con l'autoscala e la barella "toboga", sono riusciti a portarla a terra facendola uscire dalla finestra.



L'anziana é stata poi trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Luca in codice giallo per accertamenti.