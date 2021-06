Asl: piano da 42 assunzioni per potenziare i servizi socio-sanitari

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 18 giugno 2021, 15:59

Il 15 giugno le classi 3 e 2 del Liceo Scientifico del Polo "E. Fermi, G. Giorgi" di Lucca, accompagnate dai professori Massimo Malatesta e Cecilia Nelli e dalla guida Alice Marzocchini della Proloco di Castiglione Garfagnana, hanno partecipato ad una camminata sulla Via Matildica del Volto Santo

venerdì, 18 giugno 2021, 14:39

Una sala accogliente per audizioni protette dedicata alle vittime di violenza di genere: questa è "Una stanza tutta per sé" realizzata nella questura di Lucca grazie all'associazione Soroptomist

venerdì, 18 giugno 2021, 08:47

Finalmente, liberi tutti!! Forse l'incubo è finito, forse la Salvifica Iniezione ci ha restituito la libertà. Dimentichiamo Cenerentola e il coprifuoco, godiamoci di nuovo la vita! Cari Italiani, non illudetevi, presto suonerà la campanella come a scuola, per segnalare la fine della Ricreazione

giovedì, 17 giugno 2021, 19:47

Il fuoco è divampato all'interno di un'abitazione vuota dove, al momento, si trova un cantiere per lavori di ristrutturazione. La famiglia che vive al piano sottostante è scesa in strada per precauzione

giovedì, 17 giugno 2021, 17:13

Un restyling degli spazi della Pediatria dell’ospedale di Lucca che ha reso il reparto più accogliente e colorato e, quindi, a misura di bambino

giovedì, 17 giugno 2021, 15:18

Documenti, fotocopie e carte da presentare per una semplice domanda di transito e sosta nella Ztl per motivi di lavoro. Qualche anno fa bastava l'autocertificazione per dimostrare chi siamo, cosa rappresentiamo e cosa vogliamo fare, oltre ad una lauta tassa per rimpinguare le casse comunali. Vita dura per i giornalisti