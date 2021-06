Cronaca



Brasiliano sieropositivo tenta il suicidio perché lasciato dalla ragazza

giovedì, 24 giugno 2021, 12:35

La polizia ha salvato un cittadino brasiliano che soffriva di stato depressivo e che ha tentato il suicidio per la fine della storia sentimentale con la fidanzata e il suo stato di sieropositività.

Dopo che la fidanzata gli aveva comunicato di voler andare via si era barricato in casa e non rispondeva. Gli uomini delle volanti hanno sfondato la porta e trovato l'uomo in stato di incoscienza sul letto, immediatamente trasportato in ospedale. Sul comodino diversi farmaci antidepressivi.