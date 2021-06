Cronaca



Caos nel parcheggio Cittadella. 25enne dà in escandescenze e tenta di aggredire carabinieri e sanitari

martedì, 8 giugno 2021, 01:34

di gabriele muratori

Episodio movimentato, ieri pomeriggio verso le 16, nel parcheggio Cittadella del centro storico, dove una pattuglia dei carabinieri è accorsa, richiamata da alcuni passanti, per sedare una furibonda lite tra alcuni giovani, forse in preda, secondo le testimonianze, a fumi di alcool o altro.

All'arrivo della volante, la tensione sarebbe notevolmente aumentata, tanto che uno dei giovani avrebbe inveito contro i militari che stavano cercando di calmare gli animi del gruppetto. Una volta immobilizzato l'uomo, un lucchese di 25 anni, è stato necessario anche l'intervento di un'ambulanza con tanto di automedica, per sedarlo e trasportarlo in ospedale per accertamenti.