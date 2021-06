Cronaca



Cede l'asfalto in via del Fosso: paura e traffico in tilt

martedì, 15 giugno 2021, 22:59

di daniela nardi

Nuovo cedimento dell'asfalto oggi pomeriggio dopo le 17 in via del Fosso proprio sotto le mura lungo il tragitto che porta verso via della Rosa/Corso Garibaldi. Pompieri e polizia municipale sul posto hanno chiuso il tratto interessato. Secondo alcune indiscrezioni il cedimento sarebbe stato causato dal troppo afflusso di acqua nel fosso.

È il secondo tratto in cui cede via del Fosso. Il primo era accaduto qualche mese fa nel tratto compreso tra la Madonna dello Stellare e l'incrocio con Porta S. Gervasio. La zona è chiusa da mesi e i lavori non sono mai iniziati.

Il buco nell'asfalto non è molto grande, ma i danni potrebbero essere seri e, infatti, i vigili del fuoco hanno gridato di chiudere tutto prima che rischiasse di crollare crollasse. Le auto sono state mandate via in retromarcia facendole deviare in via S. Micheletto compresa una navetta che poi non è riuscita a curvare al giardino botanico. Così si è creato un piccolo delirio di veicoli.

Spetterà ai tecnici del comune appurare la reale entità del pericolo e del danno.

Foto Alcide