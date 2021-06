Cronaca



Il carcere esplode, ma nessuno se ne accorge: altro che festa e discorsi di Mattarella, gli agenti di polizia penitenziaria sempre più soli e vittime di aggressioni

mercoledì, 16 giugno 2021, 15:47

di chiara grassini

Celebrato il 204° anniversario della polizia penitenziaria al carcere San Giorgio in presenza del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e di molte altre autorità tra cui il questore Alessandra Faranda Cordella, il prefetto Francesco Esposito, la garante dei detenuti Alessandra Severi e la rappresentante dell'osservatorio camera penale Tiziana Pedonese.

La cerimonia, molto solenne e composta, è iniziata con la lettura del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si è conclusa con la consegna di riconoscimento al personale per aver svolto un buon lavoro.

Nel corso della celebrazione gli agenti di polizia si sono alternati per leggere altri messaggi come quello lasciato - sempre per scritto - dal ministero della giustizia Marta Cartabia. Poco dopo è seguito un minuto di silenzio per ricordare i poliziotti che hanno perso la vita durante la pandemia per poi leggere nuovamente il comunicato del capo del dipartimento di polizia penitenziaria Bernardo Petralia.

La direttrice della casa circondariale Santina Savoca ha esposto le problematiche più rilevanti al'interno del carcere. Tra esse la carenza di risorse umane, il sovraffollamento e soprattutto le aggressioni nei confronti degli agenti che vi lavorano.

Nel 2021, ad esempio, si sono registrati 397 episodi di violenza e in più molti dei carcerati soffrono di patologie psichiatriche.

Gisberto Granucci, comandante di reparto, ha fornito alcuni dettagli più approfonditi in merito all'attuale situazione. Se si entra nel dettaglio, circa sette anni fa si contavano 120 operatori, ma oggi un 50 per cento in meno, ovvero la metà.

Non solo: nel 2020 sono arrivati 222 nuovi detenuti di cui il 60 per cento di origine straniera che presenta "difficoltà di comunicazione e di gestione". Stando sempre alle parole del comandante, 19 sarebbero i reati di comunicazione interna, otto le notizie di reato contro il personale, due i telefoni-cellulare ritrovati e due le aggressioni negli ultimi mesi.

Foto di Paolo Pinori