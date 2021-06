Cronaca



“Curare il naso per curare i bronchi”

martedì, 8 giugno 2021, 14:57

La rinosinusite acuta colpisce dal 6 al 15% della popolazione, mentre la forma cronica dall’8 al 15%, nel 25% dei casi le forme con polipi nasali sono collegate all’asma. Soffre di asma circa il 10% dei bambini sopra i 6 anni in Italia. (1)Rinosinusiti ed asma sono patologie da non sottovalutare: soprattutto in tempodi ritrovata libertà dopo le restrizioni anti-pandemia, è fondamentale gestire la propria malattia partendo dalla cura del naso e delle alte vie aeree per proteggere anche le basse via aeree con una particolare attenzione al paziente pediatrico.

Riconoscere i sintomi della propria patologia, l’importanza di un approccio multidisciplinare e dell’alleanza terapeutica che coinvolge gli specialisti delle alte e basse vie respiratorie (otorinolaringoiatri, pneumologi, immuno-allergologi, pediatri), il paziente, anche bambino e la famiglia per la personalizzazione delle terapie, anche inalatorie che non devono essere interrotte, proteggere il naso e i seni paranasali per proteggere i bronchi con un’attenzione particolare ai pazienti pediatrici sono i temi protagonisti dell’evento digitale “Curare il naso per curare i bronchi: il ruolo fondamentale della terapia aerosolica per curare la rinosinusite cronica con e senza polipi, asma patologie tra di loro connesse”che si terrà il prossimo 10 giugno in diretta dalle ore 12.00 sulla pagina facebook di “Un Respiro di Salute” https://www.facebook.com/unrespirodisalute.

L’iniziativa è promossa da Federasma e Allergie Onlus e si inserisce all’interno del progetto “Un Respiro di Salute” campagna educazionale realizzata con il patrocinio di IAR (Accademia Italiana di Rinologia), SIAIP (Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica) e SIMRI (Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili), resa possibile grazie al contributo non condizionato di Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi.

La rinosinusite è una patologia dalle diverse forme in progressivo aumento parallelamente all’aumento delle allergie.

Importante riconoscere, non sottovalutare e gestire la malattia per ridurre il rischio di cronicizzazioni e di asma.