Da oggi la terapia intensiva del San Luca è 'Covid free'

mercoledì, 16 giugno 2021, 16:22

Una coppia di Cascina, 46 anni lui e 44 lei, sono stati denunciati dai carabinieri di Nozzano per il reato di invasione di edifici

mercoledì, 16 giugno 2021, 15:47

Celebrato il 204° anniversario della polizia penitenziaria al carcere San Giorgio in presenza del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e di molte altre autorità tra cui il questore Alessandra Faranda Cordella, il prefetto Francesco Esposito, la garante dei detenuti Alessandra Severi e la rappresentante dell'osservatorio camera penale Tiziana Pedonese

mercoledì, 16 giugno 2021, 15:30

Tambellini: “Effetti della portata ai massimi livelli, basta rinvii, la Regione prenda in carico il corso d'acqua secondo gli accordi e intervenga sulle concessioni”

mercoledì, 16 giugno 2021, 13:58

In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, la struttura di Immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ambito di Lucca (centri di Lucca, Barga e Castelnuovo Garfagnana) ha organizzato la presentazione dei risultati di un’indagine relativa alla comunicazione sociale per il reclutamento, la sensibilizzazione e la fidelizzazione dei donatori di sangue

mercoledì, 16 giugno 2021, 13:43

È un accorato appello ad uno sforzo ulteriore da parte dei donatori e dei potenziali donatori quello di Avis Regionale Toscana

martedì, 15 giugno 2021, 23:15

Qualche giorno fa, alle 2 di notte, la polizia è intervenuta in Piazza San Michele per la segnalazione di una ragazza in stato confusionale