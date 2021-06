Cronaca



Danneggiamento e furto alla Polisportiva Sant’Anna, denunciati i responsabili: sono lucchesi di origine sinta

venerdì, 11 giugno 2021, 17:46

La polizia ha identificato e denunciato alla procura di Lucca i due responsabili del danneggiamento e del furto consumati, a maggio, ai danni del centro sportivo A.S.D. Polisportiva Sant'Anna.

La mattina dell'8 maggio il responsabile del centro, al momento dell’apertura, aveva constatato che la notte precedente ignoti si erano introdotti nei locali della polisportiva forzando la recinzione metallica e le porte delle stanze adibite a bar e spogliatoi. Nel far ciò i malviventi avevano danneggiato alcuni attrezzi ed elettrodomestici.



Inoltre era stato sottratto un decespugliatore a scoppio, un bene il cui valore è di gran lunga inferiore al danno cagionato all’immobile e ai suoi arredi.

Poiché i locali interessati dagli eventi delittuosi sono privi di allarmi e telecamere di video sorveglianza, gli investigatori della squadra mobile hanno proceduto acquisendo le immagini registrate dalle telecamere installate nei luoghi immediatamente adiacenti.

La visione delle immagini registrate dalle telecamere cittadine di via Giacomo Matteotti ha restituito un dato investigativo risolutivo fornendo il frame del passaggio di due giovani che si allontanavano a piedi dal luogo del fatto con in mano il decespugliatore sottratto alla polisportiva Sant’Anna. Con loro c'era un terzo soggetto il cui volto, parzialmente coperto da un albero, non è stato riconosciuto.

I due denunciati sono lucchesi di origine sinta, di 21 e 29 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio.