Cronaca



Denunciata la titolare di un B&B a Nozzano

giovedì, 24 giugno 2021, 12:33

La polizia ha denunciato la titolare di un B&b in località Nozzano Castello per violazione delle norme del TULPS. Gli operatori della Squadra Amministrativa, dopo i controlli effettuati, hanno denunciato la donna in quanto non effettuava la dovuta comunicazione degli "alloggiati" alla questura, come previsto dalla normativa.

Questa norma è di fondamentale importanza per la prevenzione del terrorismo e della criminalità in generale, in quanto consente l'individuazione di soggetti nei cui confronti vi sono segnalazioni qualificate tra cui, tra l'altro, anche ordini di custodia