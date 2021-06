Donna muore annegata nel Serchio

Altri articoli in Cronaca

domenica, 27 giugno 2021, 20:07

Nella Cattedrale di San Martino poco fa è stato ordinato un nuovo presbitero per la Chiesa di Lucca. Si tratta di Samuele Del Dotto, classe 1996, originario della parrocchia di Santa Rita a Viareggio

domenica, 27 giugno 2021, 08:55

Grande successo e tanta gente per l'evento musicale organizzato da Filippo Giambastiani che dopo mesi di vessazioni e gelosie torna, finalmente, a lavorare e a sorridere

sabato, 26 giugno 2021, 22:34

Il casus belli era l'ipotesi di trasferimento del liceo Repetti dalla sua sede storica sul viale XX Settembre, per lasciare spazio al liceo delle Scienze Umane Montessori, attualmente con sede a Marina di Carrara in via Lunense

sabato, 26 giugno 2021, 15:40

Il liceo quadriennale mantiene le sue promesse nel diplomare, per il terzo anno consecutivo, "cittadini del mondo" e convince ancora la commissione

venerdì, 25 giugno 2021, 13:27

Il prossimo week-end è ancora una volta “il sabato dell’ambiente”: decine e decine di volontari puliranno i corsi d’acqua del territorio, all’interno del progetto “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo” del Consorzio 1 Toscana Nord

venerdì, 25 giugno 2021, 12:49

I due stranieri, di 31 e 26 anni, avevano creato la loro base operativa nella zona boschiva di Castelvecchio di Compito, al confine con la provincia di Pisa