Due albanesi denunciati per furto

sabato, 12 giugno 2021, 11:37

Il 28 maggio si erano introdotti in un’abitazione di Montuolo, nelle prime ore della sera, ed avevano fatto bottino di preziosi ed indumenti, tra cui un giacchetto antipioggia.

Avevano perfino svuotato il congelatore e riposto gli alimenti all’interno di una busta, rinvenuta sul tavolo della cucina unitamente ad un paio di scarpe da ginnastica; probabilmente disturbati da qualche rumore sospetto, i ladri l’avevano dimenticata.

All’uscita dall’appartamento, mentre si allontanavano, sono stati sorpresi da due condomini che stavano rientrando a casa: uno dei due, un signore di origini albanesi, ha provato a fermare uno dei malviventi; il ladro aveva in mano delle bottiglie di vino in mano e non ha esitato a lanciargliele contro per guadagnare la fuga.

Poco distante dal luogo del furto, una signora di nazionalità rumena ha notato due uomini correre verso un’autovettura parcheggiata poco distante, salire a bordo ed allontanarsi a tutta velocità. La donna, insospettita, è riuscita ad annotare parte della targa.

Grazie agli elementi acquisiti durante il sopralluogo e alle testimonianze raccolte, i poliziotti della squadra mobile erano già sulle tracce dei due malviventi, identificati come soggetti di nazionalità albanese, con precedenti specifici per furti in abitazione, quando è sopraggiunto, il 29 maggio successivo, l’arresto dei due, sorpresi in flagranza di altro furto dai poliziotti della questura di Pisa.

I malviventi, di 46 e 36 anni, entrambi irregolari e senza fissa dimora, sono sospettati di essere responsabili di altri furti in appartamento, consumati in questa provincia e in quella pisana.