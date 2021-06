Cronaca



E' un albanese l'aggressore del sottopasso di San Concordio

lunedì, 21 giugno 2021, 19:53

E' un albanese di 20 anni, lo ha rintracciato la polizia, lo straniero che, l'altra sera, ha picchiato mandandolo all'ospedale un lucchese nel sottopasso che conduce a San Concordio..

Lo ha reso noto la polizia che ha identificato il giovane protagonista di un'aggressione al sottopasso di San Concordio. Si tratta di un cittadino albanese di 20 anni. Dalle prime ricostruzioni sembra che sia stato uno scambio di battute tra i due alla base della lite, a seguito della quale la vittima è finita al pronto soccorso dove è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. Ancora da chiarire i motivi della discussione. Nelle prossime ore saranno sentiti tutti i testimoni per cercare di ricostruire i fatti. In questura attendono la querela per la procedibilità.