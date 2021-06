Cronaca



'Estate Davvero': Luccasenzabarriere firma la festa al Real Collegio

venerdì, 11 giugno 2021, 17:17

Un'estate che profuma di ripartenza, di divertimento. Si chiama "Estate davvero" ed è l'evento a ingresso libero che domenica 20 giugno animerà i chiostri del Real Collegio, a Lucca. Un evento promosso dall'associazione Luccasenzabarriere, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca.

Dopo mesi in cui si poteva solo sognare di fare festa, ecco che finalmente si torna a stare insieme. "Estate davvero" offrirà, infatti, una serata di grande divertimento e svago, unendo all'aspetto più ludico e giocoso della bella stagione un'attenzione particolare al tema della sensibilizzazione. Sono già molti i nomi confermati per questo evento che si preannuncia di grande successo: a parlare della sua vita e ad esibirsi per la prima volta dopo 15 mesi di stop forzato sarà Ivan Cottini, ex-fotomodello e famoso ballerino affetto da una grava forma di sclerosi multipla che lo costringe sulla sedia a rotelle. Cottini da lungo tempo è testimonial dell'associazione Luccasenzabarriere.



Ma a riempire la notte di "Estate Davvero" arriveranno anche le note di Andrea Biagioni, cantautore lucchese semifinalista di X-Factor Italia nel 2016 impegnato in un lungo tour estivo. E ancora buon cibo, tanti cocktail da assaggiare e un unico, grande obiettivo: riconquistarsi l'estate, davvero.

L'evento è a ingresso libero e rispetterà tutte le direttive anti-Covid.

Tutte le info sui canali social dell'evento, Facebook e Instagram: Estate Davvero.