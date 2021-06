Cronaca



Femminicidio, la psicologa lancia l'allarme: "Con il lockdown la casa diventa, spesso, una prigione e dietro ogni omicidio c'è un forte disturbo della personalità"

mercoledì, 2 giugno 2021, 13:17

di chiara bernardini

"Amore, scusa. Non lo farò mai più". "Ho agito così perché sei troppo bella e ho paura di perderti". "Ti amo, è stata l'ultima volta". Effettivamente lo è stata: il giorno dopo, le prime notizie sui giornali annunciano l'ennesimo femminicidio.

L'ultimo, ma non per importanza, ha sconvolto il paese di Altopascio. Lui chiede il perdono ed è sconvolto, lei non può più reagire. È tardi. Troppo spesso sentiamo parlare di omicidio passionale, ma quante sono le volte in cui davvero ci soffermiamo sulla questione? Ascoltiamo la notizia e poi ci voltiamo dall'altra parte e questo non fa altro che aumentare la possibilità di incidenza.

"Servono le parole. Le parole giuste, soprattutto": a dirlo è la dottoressa Manuela Giuliani, psicologa e psicoterapeuta specializzata in mediazione familiare e responsabile del centro Das di Lucca.

"Se ne parla poco e il più delle volte senza realmente comprendere la portata del discorso - spiega Giuliani - Non tutti sanno che dietro a un femminicidio o a una violenza di genere si nasconde un grave disturbo della personalità, un atteggiamento antisociale, una persona narcisista, altro concetto utilizzato molto spesso a sproposito. Se studiati a fondo, in questi casi emergono seri problemi di percezione e controllo delle proprie emozioni. Sarebbe opportuno non solo parlarne, ma fare in modo di realizzare un vero e proprio strumento che possa invertire la rotta di questa curva in salita".

A Lucca, ad esempio, i centri di ascolto sono pressoché inesistenti e quelli presenti non riescono a sopperire il bisogno di aiuto di queste persone.

"Non si parla di omicidio passionale o di gelosia. Sono termini impropri. Ci troviamo di fronte a una persona problematica e bisognosa di attenzioni mediche ed esperte - prosegue la dottoressa - Gli eventi hanno tutti lo stesso iter. La maggior parte delle volte è il partner a compiere il gesto, seducendo la compagna prima e manipolandola dopo. È importante sottolineare come questo non significhi che lei sia debole, anzi. Il cervello della donna è strutturato in maniera differente da quello dell'uomo e sotto questo aspetto non possiamo fare niente, è così. Mi sono trovata in situazioni in cui la vittima era talmente assopita dal senso di colpa da credere di avere torto, di meritare quello schiaffo".

Oggi le violenze sono sempre più frequenti e costantemente in aumento. Il motivo l'abbiamo chiesto alla psicologa, la quale ha risposto con chiarezza: "Ne esistono diversi tipi. Quelle fisiche, economiche, psicologiche e sessuali. Ciò che non cambia è il minimo comune denominatore, ovvero la visione che l'uomo ha della donna - commenta - La conseguenza di questo netto aumento ritengo sia sociale. Nel tempo il ruolo della donna si è modificato e, così, nell'uomo è scattato qualcosa. Il mutamento dell'identità femminile, vista da sempre come una proprietà, ha incrementato alcune problematiche psicologiche già presenti in determinati soggetti. Ciò che però vorrei far passare è la necessità di parlarne, perché stando in silenzio non cambierà mai niente".

Lo scarso autocontrollo, difficoltà a rapportarsi con altre persone, traumi infantili o adolescenziali e una famiglia di origine stereotipata, tutte caratteristiche che, secondo Giuliani, si ritrovano nel profilo dell'uomo violento: "Studiando caso per caso ho riscontrato sempre questi aspetti. La situazione è grave, il numero è spropositatamente in aumento e non abbiamo ancora i dati di marzo 2020 - dichiara - Già, perché in lockdown non oso immaginare quanti casi ci siano stati. Con la sanità in crisi e il codice rosa in difficoltà, molte donne sono rimaste in casa, la stessa che ormai era una prigione".

Il codice rosa è il percorso attuato dall'ospedale per le donne arrivate in pronto soccorso vittime di violenza. Un aspetto che Giuliani ammira tanto, ma che da solo non basta. "Non smetterò mai di ripeterlo, un omicidio non può essere passionale e la sana gelosia non si trasforma in tragedia - conclude - Serve aiuto alle donne, ma per fare in modo che questo circolo si interrompa occorre saper vedere questi atti come un problema psicologico e comportamentale su cui lavorare".