Cronaca



Festa per la Croce Verde: inaugurano tre nuovi automezzi sulle Mura

giovedì, 17 giugno 2021, 15:01

di gabriele muratori

Presentato questa mattina nella sala riunioni della Croce Verde P.A. di Lucca, in Viale Castracani, l'evento che si terrà domani pomeriggio alle 17.30 sulla salita del Caffè delle Mura, inerente l'inaugurazione di ben tre nuovi automezzi sanitari della storica associazione cittadina.



"Siamo molto emozionati per l'evento che abbiamo organizzato per domani" – commenta il presidente della Croce Verde di Lucca, Daniele Massimo Borella. "Tutto questo ci rende soddisfazione soprattutto dopo aver passato il lungo periodo di lavoro contro il tremendo virus, che ha visto i nostri volontari in prima linea per aiutare, senza sosta, la nostra comunità, e non per ultimo, ci sentiamo onorati di inaugurare questi automezzi alla memoria del nostro vecchio presidente Piero Mungai, deceduto in seguito ad una malattia nel marzo del 2018".



Una nuova autoambulanza, un nuovo doblò e un nuovo furgone trasporto persone, andranno ad incrementare il parco macchine della Croce Verde, con la novità che quest' ultimo furgone, il Nissan Evalia, é 100% elettrico. "Si tratta del primo mezzo ecosostenibile della nostra associazione" - continua Borella. "E sicuramente non sarà l'ultimo. E ci auguriamo che altre associazioni del paese seguano questa linea utile per la salvaguardia del nostro ambiente. Abbiamo quindi installato nel cortile della nostra sede, la relativa colonnina per la ricarica del furgone, la quale sarà a disposizione anche dei nostri volontari in possesso di vetture ecologiche".



Presente anche la consigliera Elisa Ricci. "Avevamo già inaugurato un'autoambulanza in memoria del nostro dottor Piero Mungai, che purtroppo rimase irreparabilmente danneggiata in un incidente stradale su un codice rosso. Abbiamo quindi subito voluto reintegrare questo mezzo in sua memoria. Un nome che non deve mancare sui nostri mezzi" - conclude Ricci. "Ringraziamo sentitamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Agos Ducato spa e Credit Agricole Italia per il finanziamento ricevuto per l'acquisto di questi nuovi automezzi. L'aiuto da parte di enti e imprenditori é fondamentale per sostenere questi progetti e quindi aiutare la nostra cittadinanza".



E con l'inaugurazione di domani, la Croce Verde di Lucca esporrà anche la nuova livrea sui nuovi automezzi, rappresentata da una bandiera a scacchi bianco e verde accanto al tricolore. Appuntamento quindi, domani pomeriggio ore 17.30, sulla salita Caffé delle Mura, per il taglio del nastro di queste 3 nuove vetture.