Cronaca



Finisce con l'auto nel fossato dopo uno scontro: ferito estratto dalle lamiere

domenica, 20 giugno 2021, 00:01

di gabriele muratori

Un incidente stradale è avvenuto stasera, poco dopo le ore 22, sulla via Nuova per Pisa, a San Lorenzo a Vaccoli. Un Range Rover si è scontrato contro una Peugeot. Nell'impatto, che ha visto poi coinvolta lievemente anche un'altra autovettura che stava transitando, la Peugeot è finita dentro al fossato laterale la carreggiata stradale, andando completamente distrutta.



Contattato subito il 112 dai passanti, sono intervenuti sul posto sia l'ambulanza della Misericordia di Lucca che l'auto-medica del Campo di Marte. I sanitari, però, hanno trovato difficoltà per estrarre il conducente dall'auto. E' stato quindi richiesto l'invio di una squadra dei vigili del fuoco che ha stabilizzato l'automobile e messo in sicurezza la zona.



Estratto dalle lamiere dell'abitacolo un uomo di 64 anni residente a San Lorenzo a Vaccoli che stava rientrando a casa, gravemente ferito ma cosciente: è stato spinalizzato, medicato e poi trasportato in codice rosso per dinamica all'ospedale San Luca di Lucca.



Sul posto sono giunte poi alcune volanti della polizia per deviare il traffico sulla via per Santa Maria, in quanto la strada principale per Pisa è rimasta completamente bloccata. Intervenuta anche una pattuglia dei vigili urbani di Lucca per ricostruire le dinamiche dell'incidente e per poi far rimuovere la carcassa dell'auto dal fossato.