Cronaca



Giornata mondiale della donazione: domenica la Santa Messa in cattedrale di San Martino

venerdì, 11 giugno 2021, 08:57

Si celebra domenica 13 giugno, alle ore 18.30, all'interno della cattedrale di San Martino, la santa messa in onore della "Giornata Mondiale della Donazione", organizzata dal Consiglio Territoriale Fratres di Lucca, che vedrà la partecipazione di gruppi e associazioni di volontariato dedite appunto al caritatevole servigio della donazione verso il prossimo. "Partecipiamo ben volentieri all'evento organizzato dal consiglio Fratres lucchese nella propria città" - commenta il presidente della Consociazione Nazionale Fratres donatori di sangue delle Misericordie d'Italia, Vincenzo Manzo – "E' infatti proprio a Lucca che nel giugno del 1971, e precisamente in piazza San Francesco, si tenne il congresso nazionale che diede alla luce il nostro movimento. Un'occasione quindi molto speciale per festeggiare i 50 anni della nostra nascita". La messa sarà celebrata dall'arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti, con l'accompagnamento corale di San Pietro a Corsena (Bagni di Lucca), diretto dal maestro Ennio Stefani e dall'organista Giulia Biagetti. La cerimonia sarà celebrata alla presenza, oltre che dei vari gruppi donatori, anche di autorità civili e militari, regionali e nazionali, e si svolgerà con accesso limitato ad un numero di 350 persone nel rispetto delle attuali normative anticovid, quindi, per coloro che vorranno partecipare alla Santa Messa, è fatto invito di prenotarsi contattando il tesoriere provinciale Fratres Vinicio Fruzzetti al numero 3201181340 o inviare una mail a: luccaepiana@fratres.it segnalando nominativi anche di eventuali accompagnatori.

La messa sarà preceduta poi da un altro evento. Alle ore 18, infatti, il presidente nazionale Fratres, Vincenzo Manzo, consegnerà un defibrillatore per la rianimazione cardiopolmonare agli operatori della stazione del Soccorso Alpino di Lucca, donato dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres della Misericordia di Lucca.