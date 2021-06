Cronaca



Grave incidente a Diecimo: coinvolte due moto, quattro giovani in ospedale

mercoledì, 2 giugno 2021, 18:46

di simone pierotti

Grave incidente nel tardo pomeriggio, attorno alle 17:45, sulla strada provinciale 2 Lodovica, all’altezza della rotatoria che conduce alla zona industriale di Diecimo. Due moto, ciascuna con due giovani sopra (due di Firenze, uno di Pisa e uno di Lucca), diretti verso Lucca, per cause ancora da accertare, sono finite fuori strada finendo la propria corsa contro il guardrail. Immediata l’allerta al 118 che ha provveduto ad organizzare i soccorsi: sul posto sono intervenuti, in codice rosso, ben quattro autoambulanze, due della Misericordia di Borgo a Mozzano, una della Croce Verde di Ponte a Moriano e l’automedica di Barga, una squadra dei vigili del fuoco di Lucca, i carabinieri della locale stazione. Attivato anche l’elisoccorso Pegaso, con due mezzi.

Tutti e quattro i giovani sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza al pronto soccorso: i due feriti più gravi sono stati portati in codice rosso con Pegaso 1 e Pegaso 3 uno a Cisanello Pisa e uno a Careggi Firenze; gli altri due feriti, che hanno riportato politrauma ma per fortuna meno seriamente, sono stati condotti in autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il comandante della polizia locale Marco Martini.