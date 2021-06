Cronaca



Gruppo Fratres San Filippo, confermata Satin presidente e eletto il nuovo consiglio direttivo

giovedì, 24 giugno 2021, 12:53

Il Gruppo Donatori Fratres San Filippo Lucca ha eletto nell'assemblea annuale dei soci i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2024. Nella riunione del Consiglio del 3 giugno le cariche previste dal regolamento per i gruppi Fratres sono state così distribuite: presidente Satin Daniela, vice presidente Andreini Gregorio, segretario Frediani Marco, amministratore Cerasoli Alba e capogruppo Caturegli Massimo. Satin, subentrata nel 2017 come presidente a Giuseppe Giometti in carica per ben vent’anni, viene confermata per un secondo mandato. Il gruppo Fratres lucchese nato nel 1984 è conosciuto sul territorio per l’impegno costante per la donazione del sangue. Il nuovo consiglio direttivo nonostante un periodo difficile a causa della pandemia sanitaria, si appresta a traghettare il gruppo verso i 40 anni di vita. Per informazioni o voler diventare donatori, si ricorda che è sufficiente telefonare al 3470855553, inviare un'email indicando le proprie generalità a gruppoluccasfilippo@fratres.eu oppure mandare un messaggio pubblico o privato alla pagina facebook Gruppo Donatori di Sangue Fratres San Filippo.