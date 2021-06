Cronaca



Il no dei genitori all'accorpamento delle classi al liceo Paladini: durissima presa di posizione che non ammette deroghe

martedì, 8 giugno 2021, 10:29

Una lettera intensa, di ferma e civile protesta quella scritta dai genitori degli studenti del liceo Paladini contrari all'accorpamento e inviata al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, professor Ernesto Pellecchia e alla dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, professoressa Donatella Buonriposi:





Durante questo ultimo anno così difficile per tutti, i veri protagonisti sono stati i ragazzi. Ad un certo punto della loro vita, hanno subito un brusco arresto, per tutto quello che concerne le loro attività. Scuola, tempo libero, sport, che ovviamente include anche la socialità, con gli amici ma anche con i parenti più prossimi. È stato chiesto loro di fare il proprio dovere per la sicurezza di tutti, e così loro hanno fatto.

E mentre noi adulti piano piano, ripartivamo, loro, i ragazzi, nel nome della "sicurezza" sono stati gli unici a dover sopportare per mesi l'allontanamento da ciò che più è importante in questa fase della loro crescita.

I ragazzi del Liceo delle Scienze Umane "Paladini" di Lucca, sopportano non solo le restrizioni dovute alla pandemia, ma da ben tre anni anche le restrizioni dovute ad una burocrazia lenta e troppo spesso macchinosa.

Nel 2018 i ragazzi infatti sono stati trasferiti in container, presso il parcheggio dell'ex ospedale Campo di Marte. Alloggi che avrebbero dovuto esser provvisori ma che invece, già come immaginavamo allora, sono ancora in uso. Sono stati stipati, perché altra parola non si può usare, dentro delle pseudo stanze e loro, sono ancora lì che aspettano, anno dopo anno.

La soluzione normale sarebbe stata trovare velocemente classi più capienti, ed invece gli viene detto che non solo questa cosa non sarà possibile, ma che anche le poche certezze rimaste saranno eliminate nel nome del risparmio. Da qualche giorno è stata diffusa infatti la notizia che una classe quarta verrà accorpata per risparmiare sull'organico.

Ma come?

E tutti gli sforzi fatti fino ad oggi dai ragazzi? Se prima non entravano in 16 in una stanza che al massimo poteva contenerne 13, come si può chiedere loro di entrarci in 28/30? È come dire loro: vi siete sacrificati per nulla.

E le famose classi pollaio? 30 persone che neanche ad un matrimonio sono permesse, come possono concentrarsi in una stanza piccola.

Potrebbe sembrare uno scherzo, se non fosse che al quesito la Sig.ra Buonriposi ha risposto semplicemente: vi faremo fare didattica a distanza facendo i turni.

Quindi, tutto il tempo che i ragazzi hanno sopportato, sacrificandosi per qualcosa in cui gli è stato chiesto di credere, facendo DAD e lasciando fuori tutto il resto, a cosa è servito?

Il diritto dei ragazzi è andare a scuola.

E' frequentare altre persone, così da poter imparare ad essere i futuri cittadini che tutti noi dovremmo essere.

Nel 2021, nella nostra civilissima Lucca non è ammissibile, sentirsi rispondere così.

Andare a scuola un diritto di tutti, far sì che venga fatto in sicurezza, è un dovere degli organi competenti.

Che al momento tacciono.

Il nostro Liceo si è reso partecipe di un bellissimo progetto, progetto che consente di potenziare le competenze relazionali di studenti e studentesse, per recuperare la socialità almeno in parte perduta.

Ed intende farlo anche nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre. Quindi, mentre il nostro liceo lavora in un senso, la regione lo ostacola dall'altra. A questi ragazzi dopo tre anni di convivenza e in un periodo così difficile, viene tolta anche quel poco di serenità rimasta :

i compagni, il percorso di crescita fatto insieme a loro, a livello sia umano che educativo, i professori.

Professori che, in questo percorso di crescita, sono stati fondamentali e che proprio in questo periodo sono stati il collante fra un asettico schermo e la scuola nella realtà. E ad oggi, chi deve finalmente fare il proprio dovere, non ha ancora non solo trovato una soluzione, e neanche risposto.

A farne le spese ancora una volta, saranno sempre i protagonisti di questa triste realtà, i ragazzi.

Noi genitori non daremo disponibilità all'accorpamento di nessuna classe.

CLASSE TERZA G

Elena Boni

Gianluca Danesi

Silvia Luporini

Roberto Gioe

Chiara Taddeucci

Luigi Lera

Michela Locatori

Gionata Cicalini

Sandra Tocchini

Marco Giuliani

Daniela Colombini

Massimiliano Puccetti

Ilaria Butori

Cristina Vitelli

Alessandro Barsanti

Maria Cristina Giannecchini

Nicola Simone Andreini

Francesca Zardetto

Michele Tambellini

Claudia Bacci

Fabio Paolinelli

Lisa Lucchetti

Fabrizio Menichetti

Vania Andreini

Massimiliano Micheli

Delia Tocchini

Claudio Narduzzi

Yuliya Yalan'ka

Salvatore Salsa

CLASSE TERZA D

Luca Tomei

Clarice Ausquialeau

Lucia Giorgetti

Alberto Di Blasi

Giada Ciribilli

Michele Giannelli

Brigida Amendola

Luigi Giove

Adelina Cala

Fatmir Hena

Nadia Marchetti

Mario Iannella

Stefania Citi

Adriano Lencioni

Susanna Mannocci

Andrea Luporini

Daniela Satin

Gianluca Martinucci

Barbara Molendi

Maurizio Matteucci

Antonella Martini

Alessandro Menicucci

Daniele Modena

Renza Bartolomei

Giordano Palagi

Silvia Del Fiorentino

Tiziano Pieri

Natalia Rybakova

Lorenzo Pisaneschi

Karima Farhani

Naceur Rezgui

CLASSE TERZA E

Massimiliano Pepe

Federica Guerzoni

Lara Tuccori

Riccardo Orlandi

Rosanna Pellegrini

Guglielma De Paoli

Massimo Pinochi

Paolo Frati

Federico Maria Teresa

Vincenzo Di Patti

Alessandra Petitto

Pietro Fasone

Arianna Giannoni

Roberto Senesi

Veruska Marcucci

Pietro Della Santa

Barbara Tidu

Raffaello Gardini

Gica Mighiu

Constantin Mighiu

Laura Giusti

Maurizio Baccei

Grazia Marchese

Fabrizio Ulivi

Sandra Guerrini

Ferruccio Galli

Lisandra Grassi

Simone Lunardini

Alessandro Moretti

Federica Papeschi

Stefania Nicotra

Simone Pasquinelli

Lucia Orsi

Alessia Giannelli

Marco Bellandi

Sonie Lika

Msaltor Lika

Lucia Delfreo

Daniel Olariu

Mihaela Agache

Simone Barsanti

Barbara Dinardo

CLASSE TERZA C

Daniela Gaggi

Sebastian Hamann

Barbara Lauro

Michele Contursi

Ilaria Garibaldi

Alessandro Piacentini

Rossella Catania

Marco Menesini

Stefania Giunta

Paolo Toccafondo

Federica Larini

Luca Giangrande

Sabrina Ciucci

Marco Simonetti

Monica Masotti

Simone Gragnani

Maria Clara Consani

Sandro Granucci

Simona Matteucci

Giovanni Tomaselli

Simona Carignani

Simone Ciccaresi

Alessia Bocci

Michael Gasenge

Rossana Orlandini

Andrea Simonetti

Mirella Gugliandolo

Lorenzo Anterini

Laura Elisa Marcucci

Michael kuss

Isabella Della Lastra

Claudio Mazzini

Eva Marconcini

Paolo Lenzi

Franco Giusti

CLASSE TERZA B

Linda Coppa'

Angelo Bianchini

Saverio Roseni

Chiara Lucchesi

Dario Graziani

Fabiana Baccelli

Melania Simonini

Stefano Bacci

Laura Di Puccio

Marco Bianucci

Dina Fambrini

Luca Gemignani

Michele Tedesco

Vanessa Moretti

Simone Petretti

Octavia Barbosi

Paola Gambino

Martino Maurizio Cianci

Roberto Tommasoni

Lisiana Lotti

Federica Ciardelli

Luigi Picchi

Simone Micheli

Silvia Michetti

Raffaella Tolomei

Stefano Fenili

Giulia Allegrini

Alessio Buoncristiani

Lucia Luschini

Giampiero Berchielli

CLASSE TERZA A

Simona Giusti

Gianluca Costa

Barbara Belluomini

Michele Lucherini

Renza Battistini

Renzo Zucconi

Alessia Del Testa

Luca Bertolacci

Fabio Lombardi

Romana Graziani

Riccardo Nomellini

Silvia Bianchi

Alessandra Giambastiani

Simone Soldati

Claudio Borsi

Erika Temperani