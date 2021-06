Cronaca



Il progetto Lu.C.I. si presenta alla Città, quattro incontri aperti ai cittadini nei luoghi della cultura della città

martedì, 22 giugno 2021, 12:11

Il progetto Lu.C.I. si presenta la città. Pochi giorni fa è partito l'appello pubblico per riportare la cultura al centro del rilancio di Lucca, siglato da più di 40 persone tra attori, musicisti, artisti visivi, operatori culturali, insegnanti, librai, attivisti e semplici spettatori.

Adesso, il gruppo organizza quattro appuntamenti, in altrettanti punti della Città: momenti ed occasioni in cui gli organizzatori incontreranno le persone interessate, per confrontarsi insieme e, per chi vuole, anche sottoscrivere il documento.

Gli incontri saranno tutti i mercoledì, dalle ore 18,00 alle ore 19,30: domani (mercoledì 23 giugno), al Caffè Letterario in Viale Regina Margherita 113; mercoledì 30 giugno, al Centro musica in viale Carlo Del Prete 1083; mercoledì 7 luglio, nella Libreria Antiquaria studio bibliografico Pera, in Corte del Biancone 5; mercoledì 14 luglio, Libreria Baroni, Via San Frediano 26.

"In un tempo in cui la prospettiva locale partecipa come non mai delle dinamiche del pianeta intero - spiega l'appello - le politiche culturali di una città hanno il compito, necessario ed insostituibile, di definire la comunità e collegarla al mondo, ponendo le basi di una cittadinanza attiva, critica e partecipativa a tutti i livelli. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questi appuntamenti, a cui ne seguiranno altri, per costruire insieme una rete cittadina, che sappia affrontare il rilancio della nostra Città, partendo proprio della cultura".

Il documento "Una città da immaginare" si può visionare sul sito www.lucilucca.org. Per contattare gli organizzatori, si può inviare una mail a luccacittaideale@gmail.com.